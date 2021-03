El jugador retirado y excampeón con Atlético Nacional, John Jairo ‘La Turbina’ Tréllez, dejó muy bien claro la rivalidad que existe frente a Millonarios.

Los clásicos son ese tipo de partidos de los que se hablan días antes del juego y después del resultado. Los hinchas lo viven de manera diferente. Los nervios se disparan y la confianza por siempre ganarlos nunca se van, es más, se hacen más grandes minutos antes del ‘Cotejo’.

Es el caso que por estos días vive Tréllez. “El primer recuerdo que se me viene son los nervios que se sienten en el estomago días previos al partido”, precisó en entrevista con el Carrusel Caracol.

Y recuerda lo penoso que es cuando se habla de derrota. “Perder contra los azules siempre fue doloroso porque es la rivalidad. Son equipos que son grandes y siempre han tenido buenos jugadores. Clásico contra Millonarios es clásico”, subrayó.

¿Alguna anécdota? “En una semifinal. Me acuerdo cuando ‘La Gambeta’ Estrada estaba ahí, yo me doy la vuelta y lo miré de reojo como quien dice ‘no la vayas a meter’ y nos metió el primer gol, de una se me salieron las lágrimas”, recordó.

La pandemia le quitó a este tipo de partidos el ingrediente principal, su hinchada. Él piensa que “Se siente más bacano con la hincha verde y azul. Eso le da más adrenalina”. Y dejó claro que Millonarios llega mejor para afrontar este partido porque Nacional es un equipo que está en formación. “Tímidamente está agarrando el ritmo”, concluyó.