Jéfferson Duque: listo para liderar a Nacional en el continente

Foto: Twitter de Atlético Nacional

Jéfferson Duque es el líder en la cancha de Atlético Nacional y tiene pergaminos para ello. Es el jugador con más partidos disputados en el club, ajustando 142 durante las dos etapas en las que ha vestido la camiseta Verdolaga. Es el capitán del plantel de Alexandre Guimarães, y ahora que llega la Copa Libertadores 2021, seguramente será el encargado de llevar la batuta del conjunto paisa por el continente.

El delantero de 33 años ha demostrado carácter y se ha hecho sentir cuando los resultados no han salido bien. Es por eso que tiene vocería, si de opinar sobre el estilo del técnico brasileño se trata. “Poco a poco vamos interpretando mejor la idea del profe, siempre analiza el rival que nos toca y nos pide cosas diferentes basado en lo que ve, ya le vamos entendiendo de a poco”, expresó en una entrevista para el programa deportivo El Alargue, de Caracol Radio.

La Fiera sabe que en Sudamérica el precio es otro. Que no hay margen de error y que en cambio, hay escasas oportunidades de avanzar. Por eso ponderó el esfuerzo del DT en trabajar la zaga para evitar sorpresas. “El profe Guimarães tenía claro que Nacional es un equipo goleador, pero veía que en la parte defensiva nos faltaba y hemos trabajado mucho en eso, vamos entendiendo de a poco su trabajo pero sentimos que se está empezando a ver”, indicó.

+ Críticas a Eduardo Luis por la narración en el primer gol de Tomás Ángel

+ Llegó el primero para Tomás Ángel: debut goleador a los 30 segundos

+ Rionegro Águilas logró salvar un empate ante Atlético Nacional gracias al VAR

Finalmente, no pudo esconder su amor por el Rey de Copas, el cual se nota en el campo de juego con su actitud y determinación. “Yo me fui de Nacional pero siempre he tenido este equipo en mi corazón y siempre guardé la esperanza en mi corazón de que iba a volver para hacer lo mismo, darle alegrías a esta hinchada maravillosa”, concluyó.

El atacante ya ajusta cuatro anotaciones en lo que va del certamen local y es uno de los goleadores del elenco antioqueño. Además, para el debut del Verde en Libertadores, es el único del grupo que ya se enfrentó a Guaraní, en 2013 en la segunda fase de Copa Sudamericana, con un triunfo global de 2-0.