¿Hubo falta en el tiro libre que derivó en el gol de Libertad? 

Atlético Nacional perdió la gran oportunidad de irse con una ventaja para el partido de vuelta frente a Libertad. En Paraguay cayó derrotado 1 – 0.

El partido hasta el minuto 75 estaba parejo, en cuanto al resultado, ya que prevalecía la paridad. Dos minutos después llegó una falta muy dudosa de Baldomero Perlaza al lateral Espinoza muy cerca al área. El árbitro no dudó y la pitó.

De esa jugada nació el primer y único gol del partido. Al frente del balón se paró el Tacuara Cardozo para tocarle el balón suavemente a Bocanegra, que remató fuertemente al arco y con el infortunio para Aldair Quintana, que en su intento de pararla le dejaría el rebote al defensor central Báez.

Fueron varias jugadas polémicas, pero esas no fueron las razones para que el equipo perdiera. La falta de definición en el último cuarto se convirtieron en las causantes para que no consiguiera el empate. El DT intentó de todo; antes del gol sacó a Chacón y metió a Vladimir, pero no le funcionó.

Ahora tendrá la tarea de revertir la seria frente a Libertad el 14 de abril en el Atanasio Girardot. Para ese partido se espera que Bryan Rovira logré estar presente, luego de su ausencia por el contagio con COVID-19.