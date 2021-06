¿Hay posibilidad de que Teo Gutiérrez llegue a Atlético Nacional? El presidente respondió

En las últimas horas, Teófilo Gutiérrez, jugador del Junior FC, ha protagonizado información respecto a su futuro. Pues no le renovarían contrato en el cuadro Tiburón.

El atacante termina contrato con el equipo de Barranquilla el 30 de junio y aún no han llegado un acuerdo para su renovación. Todo parece indicar que ya no jugará más con el Tiburón y estaría arreglando su vinculación a otro equipo, incluso, hace poco subió una foto dentro de un avión que desesperó a los hinchas del Junior.

Ante esto, también apareció una versión que lo vincula a Atlético Nacional, pues a partir de julio sería jugador libre y podría negociar fácilmente con otro equipo.

Sin embargo, el propio presidente del Verdolaga no confirmó ni negó las conversaciones y dijo que no le gustaba hablar de las cosas que no hay concretas ¿Llegará Teo? ¿Estará en carpeta? Aún se desconoce esta negociación, lo que sí es cierto es que sería un refuerzo de lujo.

“Creo que entrar a evaluar nombres puntuales no nos va a llevar a nada porque nos ofrecen alternativas y es normal que aparezcan una cantidad importantes de nombres. Unos tienen cabida dentro de lo que queremos, otros no, pero no suma mucho hablar de cosas que no son concretas”, dijo Emilio Gutiérrez para Alexis Rodríguez, de Noticias Uno.