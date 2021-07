¡Habló el abogado de Fernando Uribe y explicó el problema contractual con Atlético Nacional!

Atlético Nacional sigue sin poder inscribir jugadores nuevos para la Liga BetPlay 2021-II por el litigio que lleva a cabo con Cortuluá por el caso Fernando Uribe.

Cabe recordar que el equipo vallecaucano le reclama a Atlético Nacional 5 millones de dolares el pase de Fernando Uribe, jugador que fue propiedad del Verdolaga y no llegó a un acuerdo de renovación, razón por la que llegó como agente libre a otros equipos. Así lo explicó su abogado, Luis Carlos Serrano en el Var Caracol.

“Fernando viene a Millonarios con contrato vigente con Nacional en el año 2014, va trasferido temporalmente de Millonarios, en calidad de préstamo y le quedaba un año de contrato con Nacional. Él hace una gestión con Nicolás García, gerente deportivo de Millonarios, logra la vinculación y el préstamo por la transferencia. De Millonarios sale Harrison Otálvaro y Uribe va a Millonarios. Él tenía un acuerdo de renovación con Nacional y le manifestaron que sí. Fernando busca la representación conmigo y me comenta de la situación jurídica, que él le había dado la palabra a Nacional de que iba a renovar”, inició.

Y agregó que “Víctor Marulanda de Atlético Nacional se comunicó conmigo y le dije que perfecto, que Fernando quería renovar y unos incrementos, les dije que ellos qué querían ‘Si un año, dos o tres’. Luego me dijo que lo querían renovar pero sin incremento, que lo mismo, y le dije que Fernando quería incremento. Empezamos en un 20% y le dije que hasta un 10% de incremento. Ellos dijeron que no, que Fernando daba la palabra que renovaría por lo misma cifra, situación que no fue verdad. En una renovación siempre se quiere ganar más”.

“En el segundo semestre de 2014 Fernando jugó con Millonarios. En enero ellos (Nacional) me firman una autorización para ver si lo vendíamos a México con el fin de que ganaremos todos. No se pudo efectuar esa transferencia. Finalmente me termina diciendo que el Comité no lo va a renovar, que Nacional tenía más jugadores. Le dije que no era la intensión del jugador pero que si ellos no querían, no se podía hacer nada. Después Fernando sale goleador del FPC, le fue muy bien y le llegaron muchas ofertas y ya no se iba a aceptar la renovación y ellos dijeron que no lo iban a renovar”, siguió.

Finalizó la entrevista hablando sobre lo que reclama Cortuluá y las condiciones contractuales de Uribe con ese equipo. “Fernando me dijo que tenía un porcentaje con Cortuluá, pero no contrato. Por blindar las cosas, le mandamos la carta a Nacional de la no renovación y con copia a Cortuluá. Después de Cortuluá me dijeron que Fernando no tenía nada con ellos, solo un porcentaje futuro en un convenio de la trasferencia cuando Fernando llegó del Chievo Verona”.