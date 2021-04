Guimarães: “Me preocuparía si el marcador hubiera sido más abultado”

Atlético Nacional cayó por 1-0 ante La Equidad en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2021-I. Este, se convirtió en el segundo compromiso del técnico Alexandre Guimarães al mando del cuadro Verdolaga en que no puede superar a los Aseguradores, tal como sucedió en la segunda fecha del todos contra todos, en la que perdió con idéntico resultado.

Sin embargo, el DT no demostró incomodidad por lo sucedido en el estadio Metropolitano de Techo. “Me preocuparía si en el partido el marcador hubiera sido más abultado, eso sí me preocuparía. Creo que el 1-0 es un marcador que, insisto, no era el que queríamos, pero es un marcador que nosotros tenemos con qué volcarlo el próximo domingo”, apuntó.

Adicionalmente, el entrenador analizó el trámite del juego en el que consideró que no tuvo un planteamiento errado. “Hoy fue más virtud del rival que nos cerró bien los caminos interiores y por eso no pudimos tener esa situación de remates de media distancia”, dijo.

+ Nacional cayó y dio ventajas en duelo de ida de cuartos de final ante Equidad



+ ¿Perdió un diente Danovis Banguero en partido Equidad vs. Nacional?



Incluso, se mostró conforme por lo hecho por los suyos. “La situación del gol es de que ellos ganan un duelo, al ganar un duelo ya nos llegan al área grande de nosotros con ventaja, pero todas las demás situaciones las controlamos”, agregó

No obstante, reconoció que la caída es dolorosa. “Nosotros acá salimos heridos“, expresó, por lo que ahora pensará en Nacional, de Montevideo, al que visitará este miércoles por Copa Libertadores, pero luego regresará a Medellín para medirse en el encuentro de vuelta en el estadio Atanasio Girardot, el domingo a las 3:30 p.m.