Guimarães insiste en la influencia del arbitraje sobre Nacional

Foto: Dimayor

Aunque Alexandre Guimarães reconoció los errores de Atlético Nacional durante los recientes compromisos, por los cuales el Verde no ha podido sumar más que un punto, insistió en que las decisiones de los jueces son las principales causas de la falta de buenos resultados. Durante la rueda de prensa que el club concedió este viernes, el técnico volvió a demostrar su descontento con respecto al tema.

“Estamos absolutamente todos muy disgustados y contrariados, para no decir otra cosa, con los que fue y con lo que han sido las decisiones arbitrales en estos últimos dos partidos”, aseveró el brasileño, para referirse específicamente a los juegos de la octava y novena jornada de la Liga BetPlay 2021-I en los que empató por 2-2 ante América de Cali, en el Atanasio Girardot, y cayó por 3-2 frente a Atlético Bucaramanga, en el Alfonso López, respectivamente.

El DT explicó el porqué le ha dado tanto protagonismo a esas acciones. “Por ahí quizás me he desviado sobre explayarme un poco más sobre algunas situaciones que a la larga también son importantes, pero no podía yo como cabeza del grupo no poner una situación en la mesa que ha sido muy evidente en los últimos dos partidos que hemos jugado, en donde las decisiones arbitrales han influido en que tuviéramos un marcador diferente”, explicó.

Finalmente, dejó en claro que aunque las decisiones de los jueces tienen incidencia, hay algo más importante para tener en cuenta. “No estoy achacando a eso, es más, en ninguno de los otros partidos me he referido a esa situación. Lo que pasa es que en los dos últimos fue demasiado evidente. Pero yo creo que ya se remarcaron mucho y vale más una imagen que mil palabras, así que dejemos eso a un lado“, concluyó.