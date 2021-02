Atlético Nacional trabajó en su semana larga por el descanso en la fecha 6 de la Liga BetPlay 2021-I, pensando en su primera victoria en condición de visitante. Ante Once Caldas la logró por la mínima diferencia (0-1) y eso dejó algo tranquilo al entrenador Alexandre Guimarães, quien en la rueda de prensa posterior, analizó el comportamiento de sus dirigidos.

“Quedé satisfecho con el rendimiento, con el resultado, con como el grupo se está compenetrando y entendiendo que es lo que queremos hacer”, dijo en un principio el brasileño.

Luego, ponderó lo que ha trabajado en las prácticas, en las que rescató el aporte de todo el plantel. “Eso también se lo debemos al grupo que no jugó hoy, todos los que estuvieron en este partido. La práctica que hicimos el día el sábado, fue una práctica donde el grupo que no estaba jugando hoy exigió al máximo a este grupo y nos abrió los ojos para algunas situaciones que debíamos controlar. Si el rival (Once Caldas) hacía lo que debía hacer a nivel ofensivo, a partir de ahí nosotros empezamos a pensar algunas situaciones y la aplicación de ellos para solventar eso, primero defensivamente, y después intentar ahogarlos en la salida de pelota de ellos”, explicó.

Su estrategia se ha basado en darle protagonismo a la dupla que ha conformado en el medio con Baldomero Perlaza y Bryan Rovira, como principales bastiones de la defensa. “El equipo estuvo muy bien, hicimos un gasto fuertísimo y después supo cerrar el juego como a mi me gusta: cerrando bien los espacios y producto de ello nos sacamos tres puntos bien importantes para nosotros”, agregó.

Al Verde se le han cuestionado sus presentaciones por fuera del estadio Atanasio Girardot. Aunque frente al Blanco Blanco se consiguió el objetivo, aún el club no ha brillado como los aficionados esperan que suceda y esa es una asignatura pendiente del DT. “Contra La Equidad nos costó un poco, pero tanto el partido en Pasto como el de acá (Manizales), hicimos dos muy buenos juegos, adaptándonos a las características de lo que hay que hacer cuando pasa x o y situación. Vamos bien, hemos sumado la segunda victoria consecutiva, hemos vuelto a tener el arco en cero. Vamos muy bien”, refutó Guimarães.

Independiente de los comentarios, Atlético Nacional continúa sumando un arranque de torneo con números relevantes para vislumbrar en una clasificación temprana. Además, acumular de a tres le permite tener un colchón para el momento en que la competencia sea más apremiante ateniendo Copa Libertadores y rentado local.

El Rey de Copas se ubicó segundo parcialmente en la tabla de posiciones con 13 unidades, detrás del Deportivo Cali que es el líder con 16. En la próxima jornada el reto será alto cuando se midan al campeón en el clásico colombiano vs. América de Cali. Ese encuentro está pactado para el 21 de febrero a las 8:10 p.m.

Acá, más apartes de la rueda de prensa de Alexandre Guimarães: