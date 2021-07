González Puche y los mecanismos por los que Atlético Nacional puede llegar a un acuerdo con Cortuluá

Otro día en el que el asunto entre Atlético Nacional y Cortuluá tiene novedades. En este caso están asociadas a la negación de la tutela de Ruyery Blanco sobre la cual opinó González Puche, el presidente de Acolfutpro.

Lo hizo en declaraciones en Blog Deportivo (Blu Radio). “Los jueces en su autonomía emiten sus decisiones. Uno tiene que respetarlas, así no las comparta. Obviamente existe la posibilidad de impugnar (…). Es claro que el jugador no puede ejercer su actividad. No lo contratan para que entrene, sino para que juegue. Seguiremos apoyando para que se pueda permitir la inscripción de estos futbolistas”, respondió González Puche.

Eso tiene que ver con la negación de la tutela de Ruyery Blanco ante el Juzgado Civil de Rionegro, que la había puesto argumentando su derecho al trabajo. Acolfutpro apoyó esta iniciativa y dice mantenerse del lado de los jugadores en ella. De momento Atlético Nacional no puede contar con ellos para las competencias en las que está participando.

“Es una situación en la cual es claro que el jugador no puede ejercer su actividad. Al jugador no lo contratan para que entrene, lo contratan para que pueda actuar en el torneo profesional. Seguiremos apoyando para ver si prospera esto en la impugnación, para que los jugadores puedan ser inscritos”, insistió. Y eso de momento solo pasaría en el momento en el que Atlético Nacional haga el pago de 5 millones de dólares (más intereses), que está intentando evitar recurriendo a otras vías.

Precisamente sobre eso opinó González Puche, quien dijo: “Existen otros mecanismos y sanciones que pueden resolver el tema (apercibimiento o multa). Es una deuda entre dos clubes y acá algunos terceros, como son los jugadores, terminan afectados (…). Esperemos que esto se modifique de fondo porque se está generando un problema muy grave para nosotros que somos los trabajadores del fútbol. Que los empresarios se enfrenten y cumplan y acuerden sus pagos, pero que no nos afecten nuestro derecho al trabajo”.