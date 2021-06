Francisco Maturana ya está libre. ¿Qué le ofrecería Atlético Nacional?

Luego del rumor de su regreso a Atlético Nacional para un cargo diferente al de entrenador, se confirmó que Francisco Maturana sale de sus funciones en Independiente Medellín.

Así que en este momento el histórico entrenador de la Selección Colombia puede afrontar nuevos retos. En su salida se argumentaron “compromisos nacionales e internacionales”. Así lo dijo El Equipo del Pueblo en un comunicado. Hay que decir que esto sucede en medio del rumor que lo vincula a él como parte del nuevo proyecto de Atlético Nacional luego de la salida de Alexandre Guimaraes.

La versión que apunta a eso es que Francisco Maturana volvería a Atlético Nacional pero no para ser el técnico. Sería el mánager deportivo de la institución. Él viene de cumplir funciones administrativas en El Poderoso. Fue en marzo de 2021 cuando pasó a hacer parte de la Junta Directiva de Independiente Medellín. Allí fungió como miembro principal de los directivos.

Ahora es Atlético Nacional el que quiere volver a contar con él, luego de sus exitosos pasos como jugador y entrenador. Francisco Maturana no dirige desde diciembre de 2019 cuando salió de Royal Pari en Bolivia. Y en el fútbol colombiano no lo hace desde noviembre de 2017 cuando se despidió de Once Caldas. La propuesta es que se una a un proyecto que tendría a Alejandro Restrepo como entrenador.

La confirmación de Independiente Medellín sobre Francisco Maturana:

“El Equipo del Pueblo S.A. informa que Francisco Maturana no hará más parte de la institución, el entrenador aduce compromisos nacionales e internacionales que le impiden continuar con su labor en el Deportivo Independiente Medellín. Le deseamos todos los éxitos en sus proyectos y le agradecemos el tiempo que estuvo en nuestra entidad”, dice el documento.