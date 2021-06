Francisco Maturana y la opción que tendría de volver a Atlético Nacional (no como DT)

Tras la salida de Alexandre Guimaraes, las primeras versiones periodísticas que hablan de los planes de Atlético Nacional incluyen el nombre del histórico Francisco Maturana.

El DT que tuvo el cuadro verdolaga entre 1987 y 1989 y con el que se ganó la primera Copa Libertadores en la historia del club, tendría la opción de volver como mánager del equipo profesional. Ese sería el rol que le ofrecerían al hombre que también se destacó como futbolista del club, ganando los títulos de 1973 y 1976.

Con la salida de Alexandre Guimaraes, lo primero que se hizo oficial de parte de Atlético Nacional fue esta consigna: “El equipo directivo está trabajando en la identificación y construcción del nuevo cuerpo técnico que tendrá la responsabilidad de enfrentar la temporada 2021-2 y las respectivas competencias en las que participará nuestro Club”.

Parte de eso sería la propuesta a Francisco Maturana, quien en marzo de 2021 se convirtió en parte de la Junta Directiva de Independiente Medellín. Allí funge como miembro principal de los directivos. Ahora es Atlético Nacional el que quiere volver a contar con él, luego de sus exitosos pasos como jugador y entrenador.

Francisco Maturana no dirige desde diciembre de 2019 cuando salió de Royal Pari en Bolivia. Y en el fútbol colombiano no lo hace desde noviembre de 2017 cuando se despidió de Once Caldas. La propuesta es que se una a un proyecto que tendría a Alejandro Restrepo como entrenador.