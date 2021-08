Fernando Jaramillo sobre fallo del TAS para Atlético Nacional: “Esas son las reglas de juego”

Luego de que el TAS rechazara la solicitud de Atlético Nacional de medidas cautelares o provisionales que había presentado para poder inscribir sus refuerzos en la Liga BetPlay 2021-II, el presidente de la Dimayor se refirió al tema.

El Verde ahora está obligado a pagarle cinco millones de dólares a Cortuluá por el caso Fernando Uribe y hasta que no lo haga o no llegue a un acuerdo de pago, no podrá contar con sus nuevas incorporaciones, por lo que el sueño de volver a ver a Dorlan Pabón y a Felipe Aguilar, quedará en veremos.

“Esas son las reglas de juego, dentro de nuestro criterio como asociación e institucionalidad.Debemos actuar dentro de la normatividad y no salirnos de ahí”, expresó Fernando Jaramillo, máximo directivo del ente deportivo.

Y continuó: “Ellos presentaron un recurso al TAS al día de ayer, lo respondimos al tiempo y le negaron la medida cautelar, que básicamente era la inscripción de jugadores”.

Finalmente, el dirigente fue muy claro en explicar que no tiene nada qué ver el nombre del club con las decisiones que se toman al interior. Reiteró que la Dimayor no está a favor de ningún equipo, sino de la institucionalidad.