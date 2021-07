Felipe Aguilar: “Nos vamos contentos por cómo el equipo se comportó en la Florida Cup”

Atlético Nacional dejó gratas opiniones en su participación en la Florida Cup, en la que se impuso sobre Millonarios FC por 3-2 con goles de Jarlan Barrera y un doblete de Jonatan Álvez. Por el Azul anotó dos veces David Macálister Silva.

En ese duelo, el entrenador Alejandro Restrepo aprovechó para probar su nómina con dos de los refuerzos que llegaron para la temporada, los cuales no ha podido inscribir en la Liga BetPlay 2021-II por los líos judiciales que tiene con la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, debido al caso de Fernando Uribe con Cortuluá.

Felipe Aguilar fue el encargado de liderar la defensa, tal como lo hizo durante muchos años antes de irse para el balompié brasileño. Ahora, con más experiencia, el zaguero se sintió con más confianza para comandar la batuta de la línea de cuatro Verdolaga.

“Gracias a Dios pude nuevamente jugar con el equipo. Me dejó buenas sensaciones, me estoy conociendo con los compañeros, no es lo mismo entrenar que competir y creo que hicimos un gran partido”, expresó.

El antioqueño tuvo autocrítica y reconoció que el tema defensivo es uno de los que necesita trabajar el plantel, pues les marcaron en dos ocasiones. “En lo personal llevaba mucho tiempo sin jugar 90 minutos y me sirve como preparación para cuando pueda jugar en el torneo local”, apuntó.

Por eso, enfatizó en lo que piensan mejorar. “Se debe mantener la idea de juego. Cuando nos alejamos de la idea, nos pasó: comenzamos muy bien, controlando el juego y cuando decidimos atacar sin necesidad cometimos errores en la construcción del juego y eso es lo que debemos mantener, la construcción de esa idea más constante, porque es lo que partido a partido nos va a llevar a ganar mucho”, indicó.

Finalmente, ponderó el triunfo en tierras norteamericanas. “Ganar es importante contra un rival que para nosotros es clásico, como Millonarios. La forma en que jugamos, la propuesta que tuvimos, cometimos errores, pero bueno hace parte del proceso. Nos vamos contentos para nuestra casa por el cómo el equipo jugó, cómo nos comportamos en la Florida Cup y esperamos el martes en Bogotá hacer un excelente juego también”, concluyó.