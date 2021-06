Felipe Aguilar: “Le pedí a Paranaense que me diera la oportunidad de venir a Nacional”

Después de dos años y medio de haber dejado a Atlético Nacional para tener su primera experiencia en el fútbol internacional, Felipe Aguilar decidió regresar. El zaguero pasó por Santos FC y Atlético Paranaense. En este último hizo una petición muy especial.

“Yo tengo contrato con Paranaense hasta 2024 y en el club estaban contentos conmigo. Realmente, William, que era el director deportivo manifestó en las conversaciones que yo era un jugador que ellos querían tener en cuenta, pero en el sentido que ellos me querían tener yo no estaba tan contento, porque yo quería tener más continuidad“, contó en un principio el futbolista de 28 años.

Luego, entró en detalles sobre cómo logró acercarse al Rey de Copas de nuevo. “No tuve esa secuencia de partidos que me hubiera gustado tener y yo le manifesté a Atlético Paranaense que me dieran la oportunidad de venir para jugar, para tener continuidad, para que mi nombre vuelva a sonar, para volverme a sentir importante, para ser feliz y gracias a Dios me dieron esa posibilidad, Nacional me abrió sus puertas y aquí estoy”, relató.

El defensor retornó al elenco que lo formó como futbolista profesional y con el que consiguió seis títulos en una de la épocas más doradas, incluyendo la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana 2017.