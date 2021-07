Expresidente de Nacional sobre el caso Fernando Uribe: “de 150 negociaciones fallé solo en una”

Sigue el litigio entre Atlético Nacional y Cortuluá por el caso Fernando Uribe que también tiene en conversación a la Federación Colombiana de Fútbol y Dimayor.

Ha sido una semana bastante pesada en el entorno de Atlético Nacional por su lío legal con Cortuluá, equipo que reclama la suma de 5 millones de dolares por los derechos deportivos de Fernando Uribe (2012), jugador que hoy milita en Millonarios.

Sobre este tema, esta semana se conoció el fallo en contra de las tutelas que entablaron Ruyery Blanco, Yeison Guzmán y Felipe Aguilar, nuevos refuerzos del Verdolaga que no han podido ser inscritos en la Liga BetPlay por este problema y que reclamaron ante el juzgado el “derecho al trabajo”.

Ante la negativa por parte del juzgado, la acción de tutela llegó por parte de Atlético Nacional, pero esta ya fue dirigida en contra de la Federación Colombiana de Fúbol y Dimayor, cuyo argumento está basado en el “fallo al debido proceso” por parte de estos entes en el caso Fernando Uribe.

Precisamente, este jueves habló Juan Carlos Cuesta, expresidente de Atlético Nacional quien tiene amplio conocimiento en este caso. Lo hizo en entrevista para el Var Caracol.

“Esto lo dejo a discreción de las partes involucradas. Para mí es muy incomodo esta situación. Quisiera que esto se solucionara de la mejor forma. No puedo decir que estoy tranquilo, pero sí al menos con la satisfacción de que hice un gran trabajo en Nacional y poder decir que de 150 negociaciones solo tuve dificultades en una”, dijo Cuesta.

Y agregó que “para mí, personalmente, Cortuluá no merece nada dentro de los términos. Creo que Nacional está recolectando las pruebas suficientes ante el TAS, que es el órgano pertinente, sin hablar mal de la Dimayor y FCF. Yo espero que se solucione, pero la verdad no sé cuál es la mejor opción para arreglarlo. La mía es no pagar, pero no sé a qué conllevará y respetando siempre las decisiones que se tomen, pero el TAS ya había solucionado este tema”.