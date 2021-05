Exjugadores de Junior y su burla a Jarlan Barrera por eliminación de Atlético Nacional

En diciembre de 2020, cuando Junior cayó eliminado por América de Cali en las semifinales de la Liga BetPlay, Jarlan Barrera publicó una imagen que se tomó como burla suya hacia su exequipo.

Un semestre después, ahora con Atlético Nacional eliminado y Jarlan Barrera en cancha en dicho partido, las publicaciones fueron iguales pero en su contra. Más allá de la conocida rivalidad entre Junior y el cuadro verdolaga, en este caso muchos de los mensajes que se publicaron en redes sociales por el 2-2 que clasificó a La Equidad a la semifinal fueron para el futbolista samario.

Está claro que a muchos fanáticos de Junior les molestó aquel mensaje de Jarlan Barrera del pasado 14 de diciembre. Era una historia en su cuenta de Instagram con su Memoji (emoji con su cara) riéndose. Y cuando alguien se lo cuestionó, él respondió: “Pfff y a mí sí me pueden tratar mal y a mi familia, ahí si no dicen nada. Cuando nos eliminaron, que no me dijeron, ahí si risas”.

Ahora que volvió a pasar que Atlético Nacional cayó eliminado, ese mismo mensaje que él usó en su momento fue usado para burlarse de él. ¡Y por parte de un par de exjugadores de Junior de Barranquilla!

Fueron César Haydar (hoy en Red Bull Bragantino de Brasil) y Luis Narváez (en Unión Magdalena), los que no perdieron la oportunidad para desquitarse. “A llorar a otra parte”, escribió el segundo de ellos usando esa misma imagen. Y Haydar sencillamente usó el emoji de la risa con lágrimas, justo al momento en que se dio el resultado que dejó eliminado al equipo en el que está Jarlan Barrera.

Los mensajes de César Haydar y Luis Narváez para Jarlan Barrera

A llorar 😢 a otra parte pic.twitter.com/NSI0f5d4iM — luisnarvaez15 (@luisnarvaes15) May 2, 2021