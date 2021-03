Foto: Twitter Atlético Nacional

Que Alianza Petrolera sea el colero de la Liga BetPlay 2021-I y que adicionalmente, no haya ganado ningún compromiso hasta ahora en el año, son condicionantes para que Atlético Nacional esté casi que presionado a imponerse en el estadio Atanasio Girardot, este martes.

“Lo que tenemos que hacer en principio es buscar el partido independientemente de quién sea el rival, de cómo haya quedado su último partido, sabemos lo que es la liga colombiana que cualquiera le gana a cualquiera, eso es lo que estamos tratando de corregir, de hacernos un equipo estable, fuerte, que se vuelva a adquirir ese respeto”, expresó Danovis Banguero, uno de los integrantes de la línea del fondo Verdolaga.

El Rey de Copas ha tenido un arranque de año con sinsabores. Por un lado, ajusta resultados que respaldan su lugar entre los ocho, pero así mismo, tiene como asignatura pendiente ganarle los conjuntos de menores pergaminos: empató por 0-0 con Deportivo Pasto y perdió por 1-0 ante La Equidad y por 3-2 contra Atlético Bucaramanga. El Verde de Alexandre Guimarães aún no hace pesar su historia.

“Por el momento tenemos que saber que tenemos que arrancar de ceros, como todos los equipos y para ganar ese respeto tenemos que demostrarlo dentro del terreno de juego y hay que quitarle la camiseta a todos y empezar a pensar que independientemente del rival que tengamos en frente, tenemos que salir a buscar y a ganar el partido”, agregó el lateral de 31 años.

Por eso, la labor durante el fin de semana fue ardua y el DT brasileño reforzó en el equilibrio tanto en la zaga como en el ataque. “Siempre que se le marca gol a un equipo solo se busca en la defensa y el arquero, pero esto es un engranaje, así como para que los delanteros puedan anotar, tenemos que dar un funcionamiento, por eso se llama trabajo en equipo. Son cosas que en determinado momento son tomas de decisiones, tenemos que saber en qué momento hacerlo y respaldarnos. La autocrítica puede ir, está bien, porque somos conscientes de que la única forma de resolver esto es nosotros dentro del terreno de juego, gracias a Dios tenemos la oportunidad de hacerlo, no ha pasado nada grave para no lograr revertir esta situación, nosotros somos consciente de ellos y lo hemos hablado”, explicó Banguero.

Finalmente, enfatizó en que necesitan confianza en el proceso. “Yo creo la manera de respaldar lo que se está haciendo es con los resultados. Para nadie es un secreto que no somos lo mejores cuando sacamos el arco en cero, pero tampoco somos los peores porque nos anoten. Errores puntuales en los que nos cobran y nos marcan en contra. Somos conscientes de ello y estamos lo suficientemente grandes para saber que hay que corregir cosas, pero yo creo que vamos por buen camino, ¿qué proyecto que se está construyendo no tiene inconvenientes al inicio? creo que es lo mejor que suceda ahora que hay forma de revertir y corregirlo para tener las herramientas para más adelante no volver a caer en el mismo error”, concluyó.

Atlético Nacional recibirá a Alianza Petrolera mañana a las 8:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2021-I.