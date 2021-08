¿Es suficiente? Este es el castigo la Alcaldía de Bogotá para las barras de Nacional en el Campín

Este martes, los hinchas de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe protagonizaron un vergonzoso episodio violento que empañó el regreso de público al estadio Nemesio Camacho El Campín, en el partido de la tercera jornada de la Liga BetPlay 2021-II. Ahora, después del análisis de la situación, la Alcaldía de Bogotá informó las decisiones tomadas tras los desmanes.

Como primera medida la Alcaldesa, Claudia López, determinó que durante un año los aficionados del cuadro Verdolaga no podrán ingresar al recinto deportivo capitalino, ni a ninguno otro de la ciudad, como lo es el estadio de Techo.

Adicionalmente, en lo que resta del año en curso (2021) se prohibió la entrada de seguidores de los equipos visitantes que jueguen contra los conjuntos bogotanos en ambos escenarios.

Por su lado, el elenco Cardenal recibirá su debida sanción por la invasión de campo por parte de la barra organizada La Guardia.

Cabe recordar que en 365 días por Liga, el Rey de Copas tan solo visita la capital del país en tres oportunidades: vs. Santa Fe, vs. Millonarios y vs. La Equidad. ¿Si es suficiente el castigo?