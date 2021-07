Es de Atlético Nacional y brilla en el fútbol argentino. El caso de Yeiler Góez

Muchos siguen hablando de Yeiler Góez en la prensa argentina. ¡Es que el futbolista de Atlético Nacional viene de hacerle un gol a River en El Monumental! Se lo marcó a Franco Armani, nada menos.

¿Fue el mejor partido de tu vida? Se lo preguntaron en el diario Olé: “Fue el más importante hasta ahora por lo que significa el rival y por mi primer gol como profesional, que fue a Armani, un ídolo del club que yo amo con todo mi corazón (Atlético Nacional)”, dijo Yeiler Góez, el mediocampista antioqueño de 21 años que llegó a Colón de Santa Fe en condición de préstamo.

Salió de Atlético Nacional a mediados de 2020. “Al no tenerme en cuenta Atlético Nacional, le hablé a mi representante. Tenía ofertas de Portugal, Colombia y apareció la de Colón. Me decidí por Colón porque quería ir al fútbol argentino por lo apasionado que son los hinchas. Lo que más me apasiona es cómo ellos viven los partidos. Después, es un fútbol de máxima exigencia”, reveló Góez.

Colón de Santa Fe sigue con el jugador por el que hizo uso de la opción de extender el préstamo de un año más con opción de compra. Le quedan varios meses de ese vínculo (vence en diciembre) en los que la escuadra decidirá qué hacer con el futbolista que ya fue campeón con sus colores, cuando la escuadra se coronó en la Copa de la Liga Profesional a principios de junio.

Más sobre Yeiler Góez y su carrera

-“Soy de Medellín, De la Comuna 3 Santo Domingo. Ahí hice mis primeros pasos. Y me formé como persona y como futbolista en Club Deportivo Estudiantil, muy reconocido en Antioquía”.

-“A los 17 años pasé a Atlético Nacional y ahí crecí mucho. En 2018 llegué a la Selección Sub 20 y pude jugar varios torneos. Después, me perdí el Mundial 2019 en Polonia al romperme el tendón de Aquiles tres días antes de comenzar. Pasé un año y medio sin jugar”.

-“Siempre he admirado a Aldo Ramírez como juega, con la tranquilidad con la que lo hace y la destreza con el balón. Me encanta y cuando debuté pude jugar con él”.

Con la camiseta de Atlético Nacional disputó 3 partidos de Liga entre 2018 y 2019. Debutó con Hernán Darío Herrera como DT en un partido que el cuadro verdolaga perdió en condición de local ante Atlético Bucaramanga (2-3). Ese día reemplazó a Raúl Loaiza y luego salió sustituido por el Indio Ramírez.

El gol de Yeiler Góez a Franco Armani