¿En qué anda Dorlan Pabón? Hinchada de Atlético Nacional lo pide: #QuevuelvaDorlan

Con el mercado de fichajes abierto, más de un hincha de Atlético Nacional recuerda el nombre de Dorlan Pabón y en esta ocasión esa voz va tomando fuerza en las redes sociales.

Empezó con un mensaje en Twitter de la cuenta de Los Del Sur: “Ey, Dorlan Pabón te queremos de regreso! Atlético Nacional que vuelva Dorlan! #QuevuelvaDorlan”. A partir de ahí han sido múltiples las voces que se han sumado al pedido sobre el jugador que salió del cuadro verdolaga en 2021 cuando se fue a jugar a Italia con Parma FC.

Actualmente hace parte del plantel de Monterrey en México. Allí tiene contrato hasta 2022, lo cual dificulta la posibilidad de una negociación con él. Es cierto que los Rayados están haciendo cambios en su plantilla. De ella recientemente salieron Avilés Hurtado y Hugo González, por ejemplo. Algunos creen que el próximo será Dorlan Pabón, pero de momento él está de regreso en los entrenamientos.

Los rumores de su alejamiento se basan principalmente en que el DT Javier Aguirre lo tiene en cuenta, aunque ya no como un titular indiscutido. Desde la salida de Antonio Mohamed de la dirección técnica, las cosas no han sido como siempre para el colombiano en el equipo. Ha perdido terreno, pero eso no quiere decir que su salida sea una prioridad y menos con contrato vigente.

En Atlético Nacional el sueño es contar con él y Dorlan Pabón públicamente ha manifestado el deseo de volver a vestir tanto la camiseta verdolaga como la de Envigado FC. ¿Puede ser ahora? Su situación contractual lo dificulta. Él de momento cumple los compromisos con el cuadro mexicano con el que ya inició pretemporada.