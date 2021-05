“En Junior jugaba con inspiración, ahora veo a Jarlan fastidiado en Atlético Nacional”

Jarlan Barrera ha sido un jugador intermitente en Atlético Nacional. Sin embargo, es de lo más destacados de la nómina que comanda Alexandre Guimaraes.

No obstante, esta plantilla, considerada una de las mejores del país, fue eliminada de los cuartos de final de la Liga BetPlay a manos de La Equidad. A razón de ello empezaron las críticas a algunos jugadores del equipo ‘Verdolaga’, entre ellos a Jarlan Barrera, quien fue analizado por Julio Comesaña, quien lo dirigió en Junior FC.

“En Junior fue un jugador de 90 minutos, tenía diferentes funciones y las hacía, jugaba con gran inspiración… Yo tuve un Jarlan que no se ha repetido, tal vez se repite en ráfagas de 15, 20, 25 minutos”, inició el estratega uruguayo para ‘Gol Caracol’.

Y agregó que en Nacional “no encuentra su espacio. Demuestra impotencia porque no logra hacer lo que quiere hacer, esas cosas muestran que no está cómodo y bien”. Y añadió que “lo veo muy irascible y fastidiado por cualquier cosa. Él no es eso, él es otra cosa”.

Finalizó la entrevista diciendo que “él necesita una situación especial, como cualquier ser humano, en el trato, en la compañía y en muchas cosas… no debe dejar pasar sus momentos y debe aprovecharlos al 100%. Le deseo lo mejor, pero es una decisión de él y de más nadie”.