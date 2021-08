¿En dónde va a jugar Michael Chacón y qué dijo de su salida de Atlético Nacional?

Luego de la experiencia en Atlético Nacional al que destacó llamándolo “El Ajax de Colombia”, Michael Chacón volvió a los Países Bajos. Está entrenándose en FC Emmen mientras define su futuro.

Estando allí atendió una entrevista con RTV Drenthe en la que habló de su paso por el fútbol colombiano, al que llegó directamente desde el fútbol europeo por pedido del DT Alexandre Guimaraes. Estuvo un semestre y optó por salir, más allá de tener contrato firmado con Atlético Nacional por un tiempo más extenso. A final de cuentas evitó cumplirlo cuando se confirmó el cambio de entrenador en el equipo.

“No me hubiera perdido esta experiencia por nada”, destacó Michael Chacón por el hecho de haber tenido la oportunidad de jugar para Atlético Nacional en el fútbol colombiano. Es su país natal, más allá de haber desarrollado la mayor parte de su vida en los Países Bajos.

“Lo único que lamento es que mi familia no me vio jugar en vivo ninguna vez debido a la crisis del coronavirus y mi novia solo me seguía por TV”, agregó. Sobre su paso por el club verdolaga también dijo: “Es en un club de primer nivel en Colombia. Llegué por intermedio del entrenador y cuando a él lo despidieron, justo antes del inicio de la nueva temporada, también salí. El nuevo entrenador tiene la oportunidad de traer a sus propios jugadores. Yo tenía contrato indefinido, pero tuve que disolverlo. Solo quiero jugar fútbol“.

De esa forma terminó su experiencia en Colombia. Fueron 6 meses tras los cuales regresó a Países Bajos. Está entrenando en FC Emmen, “inicialmente para mantener la condición”. ¿En dónde va a jugar? No lo tiene claro. A los 27 años está en busca de una nueva oportunidad. “Ya veremos. En cualquier caso, ahora estoy muy agradecido con el FC Emmen por poder estar acá”.