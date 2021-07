Emilio Gutiérrez: “Se está violando el derecho al trabajo de los jugadores de Nacional”

El presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, concedió una rueda de prensa para explicar el comunicado que emitió el club este martes para rechazar la imposibilidad de inscribir a sus nuevos jugadores en el torneo que inicia este fin de semana. El dirigente se mostró bastante molesto con la situación, además porque la Dimayor rechazó su solicitud de aplazar el primer partido en el que debuta ante Envigado FC.

“Consideramos que se está violando el derecho al trabajo y a la dignidad humana de los jugadores, quienes fueron contratados para esta temporada, pues se les está negando la posibilidad de trabajar y competir con Atlético Nacional”, expresó.

Los argumentos pasan por un tema de procesos. “Porque si el caso fue juzgado en la justicia deportiva, ya el TAS dio su veredicto y si el caso va a ser juzgado en la justicia ordinaria, esto aún no ha sucedido y por ende, mientras el caso no se resuelva, los jugadores deben tener derecho a trabajar y competir con Nacional”, explicó.

Además, respaldó la decisión de Ruyery Blanco, quien entabló una acción de tutela en contra de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, argumentándola en que se vulneran los derechos al trabajo. “Cada jugador está en su derecho de hacer valer sus derechos fundamentales. Ruyery Blanco lo ha hecho a través de esa tutela y nosotros acompañaremos a los jugadores que consideren que deben hacerlo. Es una decisión personal de cada jugador, nosotros apoyaremos como los apoyaríamos en este o en cualquier caso para que los jugadores hagan valer sus derechos”, indicó.

Por eso, no ha consentido ninguna otra solución que no sea la que le pide a los entes deportivos. “Para nosotros es innecesario pensar más allá porque la decisión de la Dimayor y de la Federación Colombiana de Fútbol frente a la situación a la que nos enfrentamos es simple, es básicamente reconocer el derecho que tenemos al debido proceso y reconocer el derecho que tienen los jugadores nuestros a trabajar. No vemos otra salida para que podamos, bien sea comenzar el caso en la justicia ordinaria o respetar las decisiones de la justicia deportiva, como bien lo indican los estatutos de la FIFA“, agregó.

Actualmente, solo espera una respuesta positiva. “En este momento estamos yendo paso a paso en cuanto a la lectura que hacemos de la situación, para nosotros es importante que la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol reconsideren la no inscripción de los jugadores y confiamos en que así lo harán”, concluyó.