El último recuerdo de Nacional contra Libertad no es bueno, ¿será el desquite?

A las 7:30 p.m. de este miércoles comenzará el duelo de ida de la tercera fase de Copa Libertadores 2021 entre Libertad y Atlético Nacional, en el estadio Defensores del Chaco. Allí, el cuadro Verdolaga intentará revertir la situación de hace dos años, cuando en la misma instancia no pudo superar a su contrincante en tierras paraguayas.

En ese entonces, el encuentro en Asunción terminó con triunfo del local por 1-0 y luego, en el estadio Atanasio Girardot, el Verde ganó por 1-0. Por lo que posteriormente tuvieron que luchar en los penales, los cuales terminaron a favor de la visita, dejando eliminado al Rey de Copas en su casa.

Esta vez, el técnico Alexandre Guimarães piensa en algo distinto y prefiere no pensar en el pasado. “Son situaciones muy diferentes. A mí nunca me ha gustado hablar de lo qué pasó anteriormente, porque no estuve ahí para poder detallar posibles razones. Lo que sí sé es que son situaciones muy diferentes y creo que son totalmente reconocibles e identificadas por todos esa diferencia”, comentó.

Eso sí, el brasileño se mostró complacido porque el compromiso se vaya a disputar en el mismo escenario deportivo, donde hace un mes consiguió la victoria por 0-2 frente a Guaraní. “El hecho de jugar otra vez en Defensores del Chaco es buenísimo para nosotros, porque conocemos muy bien la cancha, porque conocemos muy bien todos los alrededores, en lo que da también seguridad hacer un buen partido”, analizó.

Por eso, preparó a los suyos haciendo un estudio detallado del rival. “Los juegos que he estado observando de ellos es totalmente diferente la actuación ahí a que cuando juegan en la otra cancha de ellos. Estamos intentando, como hacemos siempre, cubrir todos los pequeños detalles para darle la mayor cantidad de información a los jugadores para cuando arranque el juego estén preparados”, agregó.