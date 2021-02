Tino Asprilla criticó fuertemente a los jugadores de Nacional

Atlético Nacional continúa sin ser contundente y gustar en la Liga BetPlay 2021-I. Aunque en su mayoría los resultados se le han dado al entrenador Alexandre Guimarães, el plantel y su funcionamiento no convence. La reciente derrota por 3-2 ante Atlético Bucaramanga prendió alertas y hombres de la historia del club se expresaron de ello. Faustino Asprilla fue duro con lo que piensa de la actualidad Verdolaga.

Durante el programa ESPN Colombia se presentó una discusión acerca del Verde entre los comentaristas que allí trabajan. Al principio, Víctor Aristizábal planteó un tema refiriéndose a la victoria de los Leopardos sobre el cuadro antioqueño. “Que Bucaramanga cuando juegue contra un Quindío o un Pereira, no se vuelva un equipo normal, también salgan a ganar”, expresó.

A lo que Fabián Vargas, argumentó que “los jugadores se motivan cuando juegan contra un equipo grande”, pero el comunicador Andrés Marocco, reconocido hincha de la escuadra santandereana, refutó: “No, pero hay que jugar con todos igual”.

Fue en ese momento en que el periodista Antonio Casale intervino para encaminar el debate. “El señor Aristizábal se salió de la autopista y se metió en la paralela. No ha hablado de Atlético Nacional. Ha hablado de los árbitros, ha hablado de que los chicos son una cosa con Nacional y otra con los demás, ha hablado de que Bucaramanga es bonita, ¿qué pasa con Nacional, señor Aristizábal? Tiene a Vladimir Hernández, Jarlan Barrera, Bryan Rovira, Jonatan Álvez, y ¿qué pasa con Nacional?”, apuntó.

Allí apareció en escena El Tino, quien se mostró bastante preocupado por la situación del Rey de Copas: ·Lo que pasa es que Nacional es un equipo que yo no entiendo por qué estos muchachos no terminan de arrancar. Yo siempre se lo digo a él (a Víctor Aristizábal) cuando vemos los partidos, estos muchachos que juegan hoy en día se acostumbran a meterle siete al Pereira, a ganarle al Cúcuta, pero salen de ahí y no arrancan. Un equipo que no termina de arrancar y no entiendo por qué”, aseguró.

El exfutbolista que levantó un trofeo local con Nacional en 1991, se quejó especialmente de las comodidades que poseen los actuales integrantes de la institución paisa y la poca respuesta futbolística de estos. “La ciudad es bien, tienen un centro de entrenamiento que es el mejor de Colombia, yo no sé qué les falta“, concluyó.

Este es el video con la preocupación de Faustino Asprilla sobre el presente de Atlético Nacional: