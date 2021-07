El premio para Jonatan Álvez por su doblete a Millonarios

Jonatan Álvez jugó 67 minutos en la Florida Cup. Hizo parte del equipo titular de Atlético Nacional y fue definitivo en el 3-2 sobre Millonarios. Marcó dos goles, hizo una asistencia y fue premiado.

El uruguayo se llevó el trofeo al Man of The Match presentado por Universal Orlando Resort. Fue una distinción con placa incluida que recibió luego del par de goles que marcó para el triunfo del cuadro verdolaga. Los organizadores del evento lo destacaron como el mejor de la cancha por lo definitivo que fue en el ataque de los suyos.

Jonatan Álvez empezó siéndolo con un pase sutil para el gol de Jarlan Barrera. Luego apareció con sus goles. A los 31 minutos marcó tras asistencia de lujo del samario. Quedó mano a mano con el arquero Christian Vargas y ahí fue letal. Definición con el balón ajustado a un palo.

Y a los 44 cerró su doblete. Repitió al cazar un balón que quedó en el área por jugada de tiro de esquina. Hubo cabezazo de Baldomero Perlaza y definición suya con el arco a placer. Así puso a Atlético Nacional arriba en el marcador. Participó en 3 goles y luego dejó el partido para darle paso a Jéfferson Duque. Misión cumplida.

Con esos goles Jonatan Álvez ya tiene 5 con la camiseta de Atlético Nacional. Claro. Este par no son oficiales. Los que sí lo son se los marcó a Alianza Petrolera el 21 de marzo por la Liga BetPlay (doblete) y al Club Libertad el 21 de abril por la Copa Libertadores. Su reto es volver a marcar en este tipo de duelos.

Alvez scored from a corner to put Los Verdolagas ahead once again!

