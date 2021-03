El pendiente con el que no pudo Juan David Pérez en Atlético Nacional

Con la voz entrecortada se despidió Juan David Pérez de la presidencia de Atlético Nacional. El directivo estará en el cargo hasta el próximo 30 de abril, ya que espera hacer un empalme con la nueva persona que la institución elija.

El dirigente se marchará con un título de Copa Colombia a bordo, pero con el sinsabor de no haber podido conquistar una Liga. Sin embargo, hubo un tema que lo dejó con la sensación de un pendiente: cuando conformó la plantilla con el entrenador brasileño Paulo Autuori, pensando en volver a la gloria en el balompié colombiano y continental, pero no pudo contratar futbolistas por un fallo de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Una gran frustración puntual, para mí, fue el proyecto Autuori. Yo creo que pudo haber sido muy diferente. Nosotros en diciembre de 2018 teníamos un proyecto muy estructurado, muy planeado y teníamos nueve refuerzos visualizados, contactados, a punto de firmarlos y ahí fue que nos llegó esa medida, esa imposibilidad de inscribir jugadores y todo se enredó y el profe muy lealmente aguantó, otro se pudo haber retirado”, relató Pérez.

Además, explicó que en esa época “se vendió a Felipe Aguilar, se lesionó Alexis Henríquez, esos nueve refuerzos no llegaron”, lo cual afectó todo el entorno deportivo de la escuadra Verdolaga. No obstante, se refirió a algunos integrantes de ese plantel, a quienes recuerda con gratitud.

“Agradecimiento eterno a tres jugadores que en ese momento se la jugaron por nosotros: José Cuadrado, Pablo Cepellini y Hernán Barcos, porque nos aguantaron para un tema de eventual no posible inscripción”, agregó.

Finalmente, reiteró el sentimiento que le quedó por no haber tenido un óptimo desempeño con esa gestión. “Eso me genera una gran frustración personal y profesional, mantengo una gran amistad con el profe Paulo y creo que no tuvo las herramientas para que las cosas fueran de la mejor manera”, concluyó.