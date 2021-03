El ‘Lobo’ Guerra y su mensaje tras acabar en República Dominicana

Uno de los fichajes más rándom en este mercado de fichajes, fue la llegada del volante venezolano, Alejandro Guerra, al fútbol de Centroamérica.

En esta ventana de transferencias, uno de los rumores que más ruido generó en el fútbol colombiano, fue la del posible regreso de uno de los ídolos a Atlético Nacional, Alejandro ‘Lobo’ Guerra, quien se encontraba sin continuidad en el fútbol brasileño. Sin embargo, nunca se dio la oportunidad y al final, el venezolano acabaría en República Dominicana.

Esta semana, se confirmó el fichaje con el equipo Delfines del Este, en la liga profesional de este país. A pesar de que en sus redes sociales dijo abiertamente que quería regresar a Colombia con Nacional, desde la parte administrativa del club, le bajaron el pulgar al fichaje, independientemente de que el jugador no pondría problema por lo económico.

Esto lo confirmó tras ser presentado en su nuevo equipo. “Quiero ser respetado por mi trabajo, algo que no recibí durante tres años y medio estando en Brasil. Me voy porque quiero una estabilidad emocional, quiere sentir otra vez la pasión de lo que me gusta. La plata en estos momentos no me mueve“.

Guerra estuvo en Atlético Nacional entre 2014 y 2016, donde ganó la Copa Libertadores y llegó a dos finales de la Copa Sudamericana. Además, disputó el Mundial de Clubes con este equipo, para luego ser fichado por Palmeiras y prometiendo regresar en un futuro, pero de momento el club ‘Verdolaga’ no lo necesitó.