El calendario apretado que tendrá Atlético Nacional en marzo

Atlético Nacional afrontará el mes de marzo con muchos compromisos , tanto por Liga BetPlay 2021-1 y Copa Libertadores, en la fase II.

Llegó marzo y con él un calendario apretado para Atlético Nacional, en donde empezará el reto de la Copa Conmebol Libertadores y partidos claves en el torneo local como es ante Millonarios y el cásico antioqueño ante Independiente Medellín.

Calendario del mes marzo para Atlético Nacional

11 de marzo: Guaraní vs. Atlético Nacional (Copa Libertadores Fase II ida )

14 de marzo: Atlético Nacional vs. Junior (Liga BetPlay fecha 12)

18 de marzo: Atlético Nacional vs. Guaraní (Copa Libertadores Fase III vuelta)

21 de marzo: Millonarios vs. Atlético Nacional (Liga BetPlay fecha 13)

24 de marzo: Atlético Nacional vs. Jaguares (Liga BetPlay fecha 14)

28 de marzo: Independiente Medellín vs. Atlético Nacional (Liga Betplay fecha 15)

31 de marzo: Deportes Tolima vs. Atlético Nacional (Liga BetPlay fecha 16)

Así las cosas, el profesor Alexandre Guimaraes tendrá que rotar el equipo en varias oportunidades, teniendo en cuenta los viajes, los rivales y la competición que tomarán como prioridad en este mes.

Esta semana iniciará su participación en Copa Libertadores, mientras que por el rentado nacional ocupa la sexta casilla con 18 puntos, tras varios altibajos que ha tenido el equipo que no le permite estar tranquilo en los lugares de arriba.