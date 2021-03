El bus de Atlético Nacional: el diseño del hincha vs. el resultado final

Como es costumbre, Atlético Nacional invitó a sus hinchas a hacer el diseño de la fachada de su bus. Este es el resultado final.

Año tras año, el equipo de marketing de Atlético Nacional, invita a sus hinchas para que participen en un concurso para diseñar el bus donde se trasportará el equipo a lo largo de la temporada. En esta oportunidad, fue obra de un seguidor que elaboró un diseño inspirado en el histórico equipo de 1981, ‘El Kinder de Zubeldía‘, que también inspiró la camiseta para este 2021.

El ganador fue Camilo Ángel, un seguidor de Medellín que a través de su cuenta de Twitter, ha dejado ver su felicidad por ganar este concurso y ha recibido cientos de felicitaciones por parte de la comunidad ‘Verdolaga’. Allí, reveló el diseño original que envió, dando relevancia a la camiseta de este año con la frase “llevamos historia en la piel“. Aunque hubo correcciones y modificaciones por parte del equipo de marketing de Nacional.

Esta fue la propuesta para el diseño del bus de Atlético Nacional que ganó, obviamente Nacional desde su departamento de marketing tiene que hacer algunos ajustes, correcciones y cambiar algunas cosas. Muchas gracias a todos por su buena energía💪. pic.twitter.com/BiO5BnYsVg — Ángel. (@_CamiloAngel27_) March 1, 2021

“¿El premio? El honor de llevar mi firma plasmada en el bus y $500.000 pesos en productos de tienda verde”

Hablamos con el protagonista, quien a pesar de que notó los cambios al momento de ver su idea plasmada en el bus, no ocultó su felicidad. “Perfección, eso pensé. Obviamente el diseño plasmado no es como la propuesta enviada, pero si está la idea de la línea diagonal, degrades y la frase ‘El Kinder de Zubeldia’. Nacional como toda empresa tiene su manual de marca y basado en eso hicieron la re-edición del bus dejándolo con un estilo mas minimalista”.

Además, explicó sus sensaciones cuando le dijeron que había ganado. “El concurso fue lanzado el 1 de febrero y había plazo hasta el 14 para enviarlo, yo me demoré 9 días haciendo diseños, propuestas, hasta que al final me decidí por una. El 18 anunciaban el ganador y no decían nada, me senté solo a pensar ¿por qué otro año donde no gano? Cuando al medio día del 19 de febrero recibí una llamada de Atlético Nacional donde me informan que gané. Me puse a llorar de la felicidad, porque uno cuando diseña sabe el esfuerzo y el amor con el que lo hace, y saber que gané es decir: ‘esto salió perfecto‘”.