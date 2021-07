Duque, Jarlan, Rifle Andrade y el pedido a una sola voz por los fichajes de Atlético Nacional

Llegó la Fecha 2 de la Liga BetPlay II-2021 con Atlético Nacional todavía inhabilitado para utilizar a los futbolistas que contrató para el semestre. Siendo así, buena parte de los futbolistas del actual plantel se manifestaron un con mismo mensaje en sus cuentas en redes sociales.

A un día del duelo ante Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot, Jarlan Barrera, el Rifle Andrade, Jéfferson Duque, Sebastián Gómez y más de los miembros actuales de Atlético Nacional publicaron un mensaje exigiendo el derecho al trabajo de los compañeros que no han sido inscritos en Dimayor por la imposibilidad que les genera el conflicto con Cortuluá.

“Porque todos tenemos derecho al trabajo… Sí a la inscripción de nuestros compañeros”, escribieron cada uno de ellos junto al mensaje que publicó Acolfutpro al respecto: “Respaldamos a nuestros aliados del Atlético Nacional, a quienes se les vulnera su derecho al trabajo”. Eso se escribió en las cuentas de Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales junto a una imagen de los futbolistas de Atlético Nacional.

Por ahora el caso entre el cuadro verdolaga y Cortuluá se mantiene a la expectativa. Lo más reciente que dio a conocer Atlético Nacional sobre él es que “le ha propuesto a Cortuluá que hagan un pacto arbitral y lleven el caso a un tribunal de arbitramento para que ese juez, con el debido proceso, decida si hubo perjuicio y lo tase en tal caso”.

Y concluyó: “Atlético Nacional está dispuesto a pagar lo que ese juez diga (si es que algo falta por pagar), pero no puede aceptar pagar lo que dijeron los comisionados del Estatuto del Jugador, quienes no están investidos de funciones judiciales”. Mientras esto no se solucione, el equipo seguirá sin poder inscribir a sus refuerzos

Los mensajes de los futbolistas de Atlético Nacional