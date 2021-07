Dorlan: “Vengo a hacer historia, no a retirarme, porque Nacional no es un equipo para retirarse”

Este jueves, Dorlan Pabón fue presentado oficialmente en rueda de prensa con Atlético Nacional. El futbolista antioqueño firmó por dos temporadas con el club de sus amores, en el cual estuvo en su primera etapa entre 2010 y 2012.

“Contento nuevamente de volver a donde fui feliz, donde hice historia y vengo a seguir haciendo historia”, dijo como saludo inicial, durante su primera rueda de prensa vistiendo la camiseta del Rey de Copas otra vez.

Sus objetivos están por lo alto y así lo demostró. “La expectativa es volver a ganar cosas con este club. Sé lo que hace grande a este club, como la hinchada, los directivos, los jugadores. Vengo a aportar un poco de la experiencia que tuve fuera de Colombia, entonces yo creo que es un lindo momento de llegar a Nacional“, apuntó.

Por eso, desde que se abrió la posibilidad no lo pensó dos veces. “El regreso mío a Colombia es de mi familia, de la hinchada, de todo el cariño que me brindaron. Yo creo que por fuera hice las cosas muy bien, dejé un nombre muy alto donde estuve”, dijo.

Y contó los motivos que lo movieron. “Tomé la decisión de que quería regresar a Nacional, pero no muy viejo. Yo creo que es el momento indicado para aportar, tengo una edad muy madura. Uno tiene que venir a Nacional a hacer historia no a retirarse, porque Nacional no es un equipo para retirar jugadores”, agregó el jugador de 33 años.