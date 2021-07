Dorlan Pabón ya está en Colombia. ¿Qué sigue, Atlético Nacional?

Poco a poco se va oficializando el regreso de Dorlan Pabón a Atlético Nacional. El futbolista rescindió contrato con Monterrey y viajó a territorio antiqueño. Ahora continúan los trámites para su vinculación.

Previo al viaje, Dorlan Pabón habló con el corresponsal de Multimedios Deportes y allí dijo: “Estoy contento por ir a mi país, pero también triste por dejar una institución que me abrió las puertas. Me voy con el corazón contento porque se logró lo que me prometí: hice historia, dejé un nombre muy alto y eso es lo más lindo e importante, salir con la frente en alto”.

Y agregó: “Ahora tengo que seguir cumpliendo mi sueño y el de mis hijos que es seguir ganando que es lo único que está en mi cabeza. En Atlético Nacional yo ya tuve mi momento, salí bien, hice historia y quiero volver a hacer historia, voy para ganar cosas”.

El regreso va muy bien. Dorlan Pabón ya está en territorio antioqueño. Llegó en la noche del sábado y en el aeropuerto fue recibido por medios de comunicación que registraron el momento. Prefirió el silencio. Sí saludó a los seguidores de Noticias del Verde y poco más. Llegó con varias maletas y se fotografió con algunos hinchas.

Lo que viene para él es la presentación de exámenes médicos que se llevarán a cabo entre domingo y lunes. Una vez hecho, será oficializado su retorno y pasará a ser un nombre más en el mercado de fichajes de Atlético Nacional que ya tiene a Felipe Aguilar y Yeison Guzmán.

