Aunque el entrenador Alexandre Guimarães ha querido enfocarse en la solidez defensiva de Atlético Nacional, la línea de 3 que ha creado en el fondo no le ha entregado los frutos necesarios y por el contrario, ha recibido fuertes críticas. Uno de los integrantes de esa tripleta en la zaga es Danovis Banguero, quien llegó para conformar al equipo en 2021 en sus aspiraciones por ser protagonista de nuevo en Colombia y el continente.

Al lateral lo integraron al cuadro Verdolaga, luego de haberse convertido en uno de los bastiones del Deportes Tolima durante nueve años. Sin embargo, su rendimiento no ha llegado a ese nivel y es uno de los focos de los cuestionamientos, pues no logra mostrar la esencia que tuvo en el Pijao. “Para eso hay que traer todo el club, hasta la camiseta. Esto es una nueva etapa, una nueva faceta. La idea no es traer el Danovis Banguero del Deportes Tolima, es tener una mejor versión de Danovis Banguero en Atlético Nacional”, aseveró, después de que le indagaran en rueda de prensa por su talento en el pasado.

Adicionalmente, el nacido en Villavicencio aseguró estar buscando esas condiciones que lo llevaron a ser referente y líder de la escuadra de Ibagué. “Se está trabajando para ello, en el Deportes Tolima tampoco se consiguió eso de la noche a la mañana, fue un proceso. Ahora me estoy adecuando, estoy aprendiendo, estoy conociendo y creo yo que a medida que vaya transcurriendo el tiempo y los partidos vamos a ir mejorando aspectos, no se va a ver un cambio de la noche a la mañana, pero lo que estamos haciendo es irle sumando de a poquito, de a centavo para completar el peso y creo que vamos por buen camino”, apuntó.

+ “¿Será que a Guimarães le recomiendan meter jugadores en Nacional?”: Jorge Bermúdez

+ ¡Como en Atlético Nacional! La increíble atajada de Franco Armani con River ante Platense

+ Neyder Moreno y el ‘jalón de orejas’ en redes sociales por su expulsión con Atlético Nacional

El conjunto Verde necesita que el futbolista de 31 retome sus mejores cualidades, pues en los últimos juegos han tenido un desequilibrio, recibiendo cinco goles, dos ante el América de Cali y tres frente a Atlético Bucaramanga. Por eso, contra Alianza Petrolera, Banguero espera poder controlar al rival para sacar el cero en el marcador.