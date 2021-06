¿Cuánto tardará Yerson Mosquera para debutar en la Premier League?

Con menos de 30 partidos profesionales en Atlético Nacional, Yerson Mosquera tendrá su primera experiencia internacional. 20 años y ya firmó con un club de la Premier League.

Wolverhampton confirmó el fichaje del zaguero central, con un contrato durante 5 años. Atlético Nacional se refirió al negocio como una venta definitiva de los derechos deportivos y económicos del jugador.

Introducing our first signing of the summer…

🇨🇴✍️ pic.twitter.com/n0FRdUeOVt

— Wolves (@Wolves) June 17, 2021