Críticas a Eduardo Luis por la narración en el primer gol de Tomás Ángel

El delantero Tomás Ángel logró marcar su primer gol como profesional con Atlético Nacional y el encargado de relatarlo fue Eduardo Luis.

Esta semana, Eduardo Luis, narrador del canal oficial del fútbol colombiano, Win Sports, tuvo asignados dos partidos de Atlético Nacional, entre semana en la goleada por 5 – 0 ante Alianza Petrolera y el sábado en el juego frente a Rionegro Águilas, donde se vivió el primer gol como profesional del delantero Tomás Ángel, quien marcó sobre los primeros 30 segundos de partido.

Debido a que el gol cayó muy temprano en el juego, agarró un poco desprevenido a quien conducía la trasmisión de este partido. Tras la jugada de Jéfferson Duque donde asistió a Ángel, el relator lo confundió con Alex Castro. Sin embargo, esto no fue lo que generó enfado entre la hinchada que lo atacó en redes sociales, sino que fue el relato y el apodo que le puso:; “The New Angel“, haciendo referencia al padre del jugador.

¡En segundos el Ángel de Nacional ya celebra su gol ante las 'Águilas'! 💥#LALIGAxWIN pic.twitter.com/LXGGO0Cp3L — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) March 7, 2021

Además, los hinchas siguieron opinando de su relato en redes sociales, debido que el narrador no es de los preferidos por la hinchada y recientemente ha tenido que estar en varios partidos del equipo.

La crítica de Álex Castro

Sin embargo, no son solamente cosas de los hinchas, pues en el partido ante Alianza, Álex Castro también marcó su primer gol con este equipo con un fuerte remate y cuando se hizo referencia al relato de Eduardo Luis, el jugador hizo una crítica a través de sus historias de instagram, poniendo el texto “esas bobadas” acompañado por un emoji de payaso.