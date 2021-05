Una noche de olvido para los equipos colombianos este jueves, donde de 15 puntos posibles solo sumaron 3 tras los empates de América, Santa Fe y Junior.

Las derrotas fueron por el lado de Atlético Nacional (Copa Libertadores y La Equidad (Sudamericana). Ante esto, Carlos Antonio Vélez, en su programa ‘Palabras Mayores’, de Antena 2, criticó el funcionamiento del ‘Verdolaga’ anoche ante Argentinos Juniors y aplaudió la entrega física de Santa Fe.

+ Los datos que dejó la derrota de Atlético Nacional ante Argentinos Juniors

+ ¡Nacional, Santa Fe y La Equidad ya fueron vacunados contra el Covid-19!

“Odio la victimización y en el fútbol me parece asquerosa. Nos toca jugar por una circunstancia que todo el mundo conoce, fuera del país y no, empiezan los lloriqueos. Como si solo ocurriera con nosotros. Qué pesar, eso no es justificación. En el mismo avión iba Santa Fe, no ganó, pero ese es el fútbol de Santa Fe, que sí tuvo una dosis de sacrifico y entrega ante un dibujo de River sin varios titulares”, inició Vélez.

Continuó: “La victimización es terrible, odiosísima, fastidiosa y mentirosa. Ayer, por ejemplo, Aristizabal puso como excusa para explicar el bajo nivel de Nacional el problema social del país. Como nunca hubiera pasado algo semejante. Chimbo, Aristi, esa no, cuentazo como muchos del que nos está metiendo. Lo de Nacional es la repetición de lo que se viene haciendo”.

Finalizño la crítica diciendo: “Nacional juega mal desde que llegó Guimaraes y por eso lo eliminaron de la liga. Pase lo que pase, con dolor, hay que ir a trabajar. Nos estamos llenado de excusas. A nacional anoche lo superaron de ‘Pe a pa’. La eliminación es evidente un golpe al autoestima o ¿contra la Equidad también fue por lo que pasa en Colombia?”.