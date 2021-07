Cortuluá no da ‘el brazo a torcer’ y expone más argumentos contra Atlético Nacional

Sigue los ‘rifirrafes’ entre Atlético Nacional y Cortuluá. Ahora el turno fue para el máximo dirigente del equipo vallecaucano, Ignacio Martán.

Luego de varios capítulos de este litigio por el caso Fernando Uribe, Martán volvió a hablar públicamente y se mantiene en sus consideraciones. Incluso, explicó al detalle la razón por la que para él Nacional debe pagar los 5 millones de dolares a Cortuluá.

“Lo primero es hacer la precisión de que yo no era presidente de Cortuluá, que cuando fui al Comité Ejecutivo de la FCF (2006) entregué al club mis acciones, vino el asunto de la Lista Clinton hasta 2015 volví, por lo que nunca hice la negociación ni con el presidente de la época, Juan Carlos de la Cuesta, ni con el director de desarrollo deportivo, Víctor Marulanda. Hablé como asesor de Fernando Uribe, pero conmigo nadie tomó decisiones“, dijo Martán para Futbolred.

Y agregó que “en la negociación con Chievo, que es dueño 100 por ciento los derechos federativos, Cortuluá queda como dueño del 50 por ciento de los derechos económicos. El jugador va a Nacional, que pasa a ser dueño del 100 por ciento de los derechos federativos y el 50 por ciento de derechos económicos sigue siendo de Cortuluá; el agente no lo sabe porque es entre los clubes”.

“Quedó claro que, si había una oferta inferior, las dos partes se sentarían a discutir el tema y habría otra repartición. Nacional estaba en la obligación de que no dejar que Cortuluá perdiera su 50 por ciento ni por terminación del contrato. Hubo acercamientos de Millonarios, Jaguares de Chiapas, Querétaro, una oferta de un abogado… debieron preguntarnos, ¿lo vendemos? A Cortuluá le correspondía la mitad de un jugador que fue goleador pero después con la rotación (en Nacional) se desvalorizó. ¿Cómo íbamos a decir que no?“, siguió argumentando Martán.

Y finalizó diciendo que “ellos (Nacional) acudieron a la transferencia temporal o definitiva, lo hicieron a Millonarios sin informar a Cortuluá, a cambio de Harrison Otálvaro. Ellos recibieron a Harrison y nosotros no recibimos nada. Dijeron que iban a recibir 300 mil dólares por el préstamo pero no lo hicieron. Fue un canje de un jugador por otro y ahí violentaron a Cortuluá. No es verdad que el préstamo de Harrison costo 300 mil dólares, fue mano a mano y eso es todo. Yo le dije a Marulanda, le dije que tenía que renovarlo un año o dos más y él me dijo que lo haría, pero, por minucias de plata, en el segundo año deja de ser goleador, va a Millos y se hace goleador. ¿Era malo? No”.