Copa Libertadores: ¡Así fue recibido Atlético Nacional tras su llegada a Pereira!

Atlético Nacional llegó a la ciudad de Pereira, la cual prestó el Hernán Ramírez Villegas para que el ‘Verdolaga’ afronte la Copa Libertadores.

En horas de la tarde, el conjunto verde de Antioquia arribó a la ciudad de Pereira para empezar la concentración final para el duelo de este jueves ante Universidad Católica de Chile por la primera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Cabe recordar que la barra ‘Los del Sur’ (LDS) emitieron un permiso para recibir al equipo en la ciudad y en el estadio con juegos pirotécnicos y demás tradiciones que acostumbran hacer los hinchas de Atlético Nacional. Sin embargo, esta petición fue negada por parte de La Comisión Local para la Seguridad, teniendo en cuenta la gravedad de la pandemia por estos días.

No obstante, en las ultimas horas se conoció un video que muestra todo lo contrario, donde se ve gran número de hinchas recibiendo al equipo. Lo que causó críticas a los aficionados.

Asi recibieron algunos ‘hinchas’ de Atlético Nacional al equipo a su llegada a Pereira. Después que no se quejen los directivos del equipo porque no les prestan los estadios. No hay derecho a tanta irresponsabilidad. pic.twitter.com/aIYTgXInte

— Gustavo López (@guslopezinfo) April 21, 2021