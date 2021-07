Caso Alexander Mejía y Atlético Nacional: “No hay acuerdos ni cierre de negociaciones”

Luego de que se conociera, de manera oficial, la no contratación de Alexander Mejía al Junior de Barranquilla, la hinchada de Atlético Nacional se volvió a ilusionar con su regreso.

Han sido unos días de bastante presión por parte de la hinchada de Atlético Nacional en contra de las directivas de la intitución Verdolaga, pues hay varios rumores, los cuales aún no se han concretado. Incluso han dicho que Mejía ya ha presentado exámenes médicos, lo cual es falso.

+ ¿Por qué Álex Mejía no llegó a un acuerdo con Junior?

+ Michael Chacón tendría otra oportunidad en el fútbol colombiano

Esto lo aclaró el periodista antioqueño, Santiago Aristizabal, quien sigue muy de cerca el entorno del Rey de Copas. A través de su cuenta de Twitter manifestó que hasta este momento “no hay acuerdos, ni cierre de negociaciones” por Àlex Mejía.

“Luego de su fallida negociación en Barranquilla, el jugador ha conversado con Nacional, pero hasta esta hora, este momento, no hay acuerdos, ni cierre negociaciones”. Y agregó que “Me sorprende que algunas personas hasta aseguraban que ya estaba presentando exámenes médicos y otras cosas con Nacional”.

Es lo que conozco haste este momento, y como siempre: todo puede cambiar en un rato. Disculpas a las personas que no he respondido, muchos mensajes en DM sobre este tema, pero solo me refiero a un tema de estos cuando tengo info y cuando la puedo contar. — tiagoaristi (@tiagoaristi) July 8, 2021

¿Se aleja el regreso de Alexander Mejía a Atlético Nacional? pues todo parece que su no contratación de Junior no fue por su posible retorno al Verde paisa, sino por otros factores. Serán unos días importantes en cuanto a esta negociación que hasta este 8 de julio, no han avanzado.