Carlos Sánchez ya tendría nuevo equipo a sus 35 años de edad

A sus 35 años de edad, Carlos Alberto la ‘Roca’ Sánchez habría definido su futuro deportivo tras completar casi un año de inactividad y ser pretendido por varios equipos.

Luego de varios rumores, se conoció el club al que llegaría el exSelección Colombia, Carlos Sánchez, quien no juega desde casi un año. Lo hizo por última vez el 20 de marzo del 2020 cuando jugaba con la Sub-23 del West Ham tras no ser tenido en cuenta en el equipo profesional.

Ahora, según el Diario ‘The Sun’ , el volante colombiano llegará al Watford, equipo de la segunda división de Inglaterra que lucha por ascender. La ‘Roca llegaría por los nueves meses restantes del 2021 y tendrá como principal reto quedar dentro de los primeros lugares.

El mismo medio indica que Sánchez se encuentra bien físicamente y ha estado entrenado con varios profesionales de Inglaterra, el cual no sería un impedimento para volverlo a ver en el fútbol inglés. De concretarse, este será su tercera oportunidad en el fútbol inglés tras vestir las camisetas del Aston Villa y West Ham.

Sin lugar a dudas es una noticia que afecta los intereses de los hinchas de Atlético Nacional que viven coreando su nombre desde diciembre del 2020, cuando su equipo termino una temporada para el olvido y no ganó nada. Desde ahí la afición lo empezó a pedir, pero no contaban con el mercado que aún ostenta Sánchez en Inglaterra.