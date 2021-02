Carlos Antonio Vélez y la crítica al Atlético Nacional de Guimaraes: “Ganó a trancazos”

Atlético Nacional venció 0-1 a Once Caldas por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2021-1 y llegó a a la cima de la tabla de posiciones con 13 puntos y un partido pendiente.

A pesar de la victoria, los dirigidos por Alexandre Guimaraes no mostraron un buen juego y siempre se mostró inferior a Once Caldas que no concretó las opciones en el Palogrande y vio como el conjunto ‘verdolaga’ se llevó los tres puntos.

Ante este compromiso, el polémico periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, critico el Atlético Nacional de Alexandre Guimaraes y cómo le ganó al Once Caldas en la Liga BetPlay. Lo hizo en su programa habitual de ‘Planeta Fútbol’, en palabras mayores de Antena 2.

“No ha habido pretemporada. comenzó el torneo una vez terminado el anterior. Todos hablan de lo mismo, pero ya, hay un momento límite, no nos podemos quedar todo el tiempo en que el equipo está en construcción. Ya es hora que los equipos tengan una estructura”, empezó su video columna de opinión.

“Anoche parió Nacional. Sí, así, parió Nacional para ganarle a Once Caldas. Demasiado el 1-0 para Nacional; Once Caldas mereció más pero hay que hablar de lo que pasó, Nacional gana recordando como antes ganaba el ‘mister’ – Por lo extremos- . Logran un gol de esas cosas que pasan en la vida. Duque se pudo haber fracturado en ese gol. Caldas debió empatar al final pero no tuvo suerte”, agregó Vélez.

Y siguió. “La metamorfosis de Guimaraes es grande. Sale campeón con América con 4 defensas y ahora está con 3 en Nacional. Cambia de 4 a 3, cambia un doble pivote, laterales profundos que usó en América, ahora juega sin ellos (Candelo y Andrade) ahora son llegadores, donde Andrade ya no es figura”.

El polémico comunicador concluyó diciendo que “Nacional sacrifica interiores por un canalizador que es Jarlan. y cambian los extremos por un doble nueve que sirven muy poquito; Duque es incomodado por Alves”.