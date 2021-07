Carlos Antonio Vélez: “Dimayor está cometiendo un pecado muy grande con Nacional”

Carlos Antonio Vélez salió en defensa de Atlético Nacional, argumentando en que Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol “está cometiendo un pecado muy grande”.

El director de Planeta Fútbol, de Antena 2, uso el espacio radial para defender al equipo Verdolaga, basándose en el ley del deporte y cree que en esta instancia las directivas del fútbol colombiano no pueden tomar medidas como la de no dejar inscribir jugadores.

“Sigo sin entender la postura de Dimayor sobre Atlético Nacional. Yo creo que se está cometiendo un pecado muy grande lesa autoritarismo que en ves de respaldar a los equipos que invierten y contratan jugadores y dan el estatus que queremos. En vez de ayudarlos, quiere llevarlos al abismo”. inició Vélez.

Y agregó que “el tribunal deportivo es el TAS. Si toma una decisión hay que someterse a él , el fútbol colombiano no puede orientar una decisión deportiva a un tribunal de justica ordinaria que entre otras cosas no ha prohibido la inscripción de jugadores”.

“Es claro, no sé por qué insisten en unas cosas que están salida de la normalidad legal. Si el TAS falla en contra de Nacional entonces acójase y que se aplique lo del TAS, pero el TAS falló y ya Nacional cumplió con ese fallo. ¿Por qué no les deja inscribir jugadores?.

También incluyó en el lío legal a Millonarios: “¿Por qué Millonarios no presenta el contrato y las pruebas de que compró o no al jugador(Fernando Uribe) si fue así la Dimayor debe tener pruebas. Si no, cómo vas a sustentar que evidentemente hay que pagar una comisión. Millonarios tiene el secreto. Debe tener las consignaciones que avala esa compra y también debe comprobar que el jugador no es suyo. Ahí es el tema”.

Audio completo Planeta Fútbol 16 de julio. Carlos Antonio Vélez