Atlético Nacional afrontará un calendario muy apretado tanto en Liga BetPlay y Copa Libertadores; en menos de un mes se jugará dos clasificaciones.

Siguen las buenas noticias en Atlético Nacional tras el triunfo, como visitante, ante Millonarios. Sin embargo, con 24 puntos, todavía no se clasifica dentro de los ocho y debería ganar, por lo menos, dos partidos más de los seis que le restan en el torneo local para estar tranquilo en Copa Libertadores.

Precisamente, Nacional espera clasificarse cuanto antes para llegar al partido de vuelta, ante Libertad, ya dentro de los ocho y así poder alternar más a sus jugadores, teniendo en cuenta que la llave ante los paraguayos inicia el siete de abril y culmina el 14, fecha en la que, como objetivo, piensa estar clasificado en ambos frentes.

Calendario de Atlético Nacional

Atlético Nacional v. Jaguares: 24 de marzo

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional: 27 de marzo

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional: 30 de marzo

Atlético Nacional vs. Envigado: 3 de abril

Libertad vs. Atlético Nacional: 7 de abril (Copa Libertadores)

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: 11 de abril

Atlético Nacional vs. Libertad: 14 de abril (Copa Libertadores)

Atlético Nacional vs. Patriotas : 18 de abril.

Así las cosas, el cuadro verde de Antioquia se juega dos clasificaciones en menos de una mes. Una por estar dentro de los ocho de fútbol colombiano, y la otra para acceder a la fase de grupos del torneo más importante a nivel de clubes de Sudamérica.