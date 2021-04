Baldomero Perlaza: “Fue un gol de taco y la verdad que no me las creo”

Baldomero Perlaza ha sido resistido y fuertemente criticado por la afición de Atlético Nacional. Sin embargo, de a poco el volante ha sabido quedarse con un lugar en el onceno titular del entrenador Alexandre Guimarães. Este miércoles fue una de las figuras de la remontada del Verde contra Libertad para avanzar a fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.

El tulueño se hizo presente con la segunda anotación del juego de vuelta, poniendo el marcador por 2-1, lo que le significó al Verdolaga empatar el partido y posteriormente remontarlo para terminarlo con un 4-2 global que le permitió continuar en el torneo continental.

“Dimos todo hasta lo último, sabíamos que no iba a ser fácil ante un gran rival, pero gracias a Dios se hicieron los goles y se pasa. Sabíamos que teníamos que entregar todo. Sabemos que no hemos ganado nada todavía, pero esto es un gran paso para lo que queremos. Me siento muy orgulloso de cada uno y seguir trabajando para lo que se viene”, apuntó el jugador después del duelo.

El futbolista de 28 años marcó un golazo de taco que se convirtió en su primer tanto internacional vistiendo la casaca del Rey de Copas. “Fue un gol de taco y la verdad que no me las creo, pero muy contento con el aporte de cada uno de mis compañeros y ahora a trabajar para lo que se viene”, agregó.

El club consiguió el objetivo más importante del año, estar en la siguiente ronda del campeonato sudamericano. “Era el sueño que teníamos cada uno de nosotros, nuestra familia, la hinchada, y la verdad que eso lo llena a uno de orgullo porque se ha trabajado muy bien y ahí está la recompensa”, concluyó.