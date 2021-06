Avanzan acercamientos de Nacional con Yeison Guzmán: ya presentó exámenes médicos

Este miércoles, se confirmó que Yeison Guzmán cerró todo tipo de conversaciones con Junior FC y se activó el negocio por completo con Atlético Nacional, para disputar el segundo semestre de la temporada 2021.

Esta mañana, el portal El Herlando, de Barranquilla explicó que: “A pesar de que existía un acuerdo entre Envigado y el club Rojiblanco, no se pudo lograr un acuerdo contractual con el jugador, que iría a Atlético Nacional”. Además, explicaron los motivos. “Se puso ‘pesado’. Yeison Guzmán no jugará en Junior. Finalmente, a pesar del acuerdo que existía entre Envigado y el club Rojiblanco por el 50% de sus derechos económicos y federativos, no se logró redondear un arreglo contractual con el jugador y su representante, el exfutbolista chileno Kormac Valdebenito, el mismo de Jarlan Barrera y Duván Vergara”, indicaron.

Al parecer, las exigencias en el salario del futbolista fueron el punto del desacuerdo y por ende, el mediocampista se decidió por el Rey de Copas completamente. Tanto así, que desde la prensa antioqueña que cubre al club, se asegura que ya está todo prácticamente listo.

“A esta hora presenta exámenes médicos con Atlético Nacional el volante Yeison Guzmán, siempre hubo interés por el jugador pero no habían llegado a los acuerdos económicos”, escribió el periodista Yony Gutiérrez, a eso de las 5:00 p.m. de este miércoles.

Por lo tanto, bastarán algunas horas para que el conjunto Verdolaga haga oficial la llegada del volante de 23 años que solo ha tenido trayectoria en el Envigado FC.