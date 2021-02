Atlético Nacional y su pésima estadística contra los grandes 

Si por un motivo fue cuestionado Juan Carlos Osorio el año anterior, fue por su falta de resultados contra los equipos grandes del Fútbol Profesional Colombiano. Asignatura en rojos que lo dejó sin trabajo, por lo que a Alexandre Guimarães le piden que revierta esa historia, la cual a estas alturas ya es una pésima estadística.

El empate por 2-2 de Atlético Nacional frente a América de Cali en la jornada 8 de la Liga Betplay 2021-I, representó sumarle otro partido más a la lista de los que no ha podido ganarle a los clubes más laureados del país en el estadio Atanasio Girardot.

Así las cosas, el cuadro Verdolaga ajustó cuatro duelos sin conocer victoria vs. Deportivo Cali y Junior FC. Tres enfrentamientos en los que no ha conseguido imponérsele al América de Cali, desde que este regresó a la primera división del profesionalismo. Y dos choques en que no ha logrado sobrepasar a Millonarios FC y a Deportes Tolima. Tan solo Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín han sucumbido ante el Rey de Copas.

Los luchados Azucareros

Con los vallecaucanos los juegos se han convertido en partidos luchados. La última vez que el Rey de Copas derrotó al Verdiblanco en casa fue el 19 de mayo de 2018, con resultado de 2-0. De ahí en adelante han sido tres empates y una derrota.

•Nacional 0-0 Deportivo Cali, el 14 de octubre de 2018. Liga 2018-II

•Nacional 2-2 Deportivo Cali, el 20 de marzo de 2019. Liga 2019-I

•Nacional 1-3 Deportivo Cali, el 19 de mayo de 2019. Liga 2019-I, en cuadrangulares

•Nacional 2-2 Deportivo Cali, el 15 de febrero de 2020. Liga 2020

Los siempre difíciles Tiburones

Con los barranquilleros ya casi que se juega un derby, pues son constantes las instancias definitivas en las que han chocado. Los cuatro juegos sin conocer victoria en las visitas del Tiburón fueron en 2019 y 2020, con un saldo de dos derrotas y dos empates. El 21 de octubre de 2018 fue la última vez que lo derrotó en el Atanasio, durante la jornada 16 de ese campeonato.

•Nacional 2-3 Junior FC, el 5 de junio de 2019. Liga 2019-I, en cuadrangulares

•Nacional 0-1 Junior FC, el 6 de octubre de 2019. Liga 2019-II

•Nacional 2-2 Junior FC, el 17 de noviembre de 2019. Liga 2019-II, cuadrangulares

•Nacional 2-2 Junior FC, el 10 de octubre de 2020. Liga 2020

El clásico de clásicos contra los Diablos Rojos

El clásico de Colombia, como lo consideran muchos, lleva varios años siendo parejo para los involucrados. Sin embargo, el recinto deportivo paisa, que naturalmente era un fortín para el Verde, se ha convertido en obstáculo, pues allí La Mecha está imponiendo condiciones cada que lo visita.

Los más recientes además del 22 de este domingo, fueron en la Liga Betplay 2020, cuando en el todos contra todos se presentó un empate por 2-2 y luego al reencontrarse en los cuartos de final del certamen, los americanos se quedaron con el triunfo por 0-3 y eliminaron a los antioqueños.

La última vez que el Verdolaga le ganó a los Escarlatas en el escenario antioqueño fue el 27 de abril de 2019, con marcador de 2-0.

•Nacional 2-2 América de Cali, el 18 de octubre de 2020. Liga 2020

•Nacional 0-3 América de Cali, el 28 de noviembre de 2020. Liga 2020, en cuartos de final

•Nacional 2-2 América de Cali, el 21 de febrero de 2021. Liga 2021-I

El Embajador de los empates

Contra los Azules el tema ha sido de igualdades. Los de Medellín han terminado los juegos contra los de Bogotá por 1-1 y nada que logran superarlo. La última vez que lo hicieron en el Atanasio, fue el 16 de septiembre de 2017 con marcador por 3-2.

•Nacional 1-1 Millonarios FC, el 12 de agosto de 2018. Liga 2018-II

•Nacional 1-1 Millonarios FC, el 1 de septiembre de 2019. Liga 2019-I

La paternidad del Pijao

Los de Ibagué se convirtieron de a poco en el verdugo principal de Nacional. Además de la final que ya le arrebataron en casa, los más recientes duelos también se los dominaron con una igualdad y un triunfo. El último recuerdo de Nacional derrotando al Tolima de local fue 29 de septiembre de 2019, con un 1-0.

•Nacional 1-1 Deportes Tolima, el 24 de noviembre de 2019. Liga 2019-II, cuadrangulares

•Nacional 1-2 Deportes Tolima, el 30 de septiembre de 2020. Liga 2020

*Datos: Óscar Yamit Quiroz.