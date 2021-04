Atlético Nacional y Envigado hicieron oficiales sus formaciones titulares para el cotejo que arrancará a partir de las 6:05 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.

El conjunto Verdolaga llega a este partido mirándolos a todos desde la parte más alta de la tabla de posiciónes. Su primer puesto es gracias a la diferencia de gol (+14) que tiene por encima del Deportes Tolima (+10) y el Deportivo Cali (+6), ya que todos suman los mismos 28 puntos.

Recibirá a un Envigado que no le va muy bien jugando de visita, pues de los 7 partidos que ha disputado tan solo sumó tres puntos y no fueron de un triunfo, sino de tres empates; es decir que a domicilio aún no conoce lo que es ganar.

Mientra que los dirigidos por Guimarães llegan al partido siendo el mejor local de la Liga BetPlay con 19 puntos de 21 posibles. Números que lo dejan invicto jugando en el Atanasio. Además, con “El equipo naranja” no pierde en su casa desde febrero del 2011.

Cabe recordar que en el historial por Liga entre estos dos equipos está a favor del verde paisa con 38 triunfos en 77 partidos disputados.

Ficha técnica de Atlético Nacional frente a Envigado

Nacional: Aldair Quintana, Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emanuel Olivera, Danovis Banguero, Sebastián Gómez, Michael Chacón, Jarlan Barrera, Alex Castro, Andres Andrade y Jonatan Álvez.

Director técnico: Alexander Guimarães

Envigado: Felipe Parra, Santiago Jimenez, Santiago Noreña, Santiago Ruiz, Yilmar Celedón, George Saunders, Iván Rojas, Yadir Meneses, Yeisón Guzmán, Jader Maza y Jhon Jader Durán.

Director técnico: Andrés Orozco

“Somos nosotros los encargados de darles una nueva alegría” #vamostodosjuntos 🏟📋✅ pic.twitter.com/Z9NKBiLchb — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 3, 2021