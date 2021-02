Atlético Nacional vs. América de Cali tendrá VAR

A través de la página web de la Dimayor, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los tres partidos que podrán contar con Asistencia de Video Arbitraje, VAR, para las jornadas 8 y 9 de la Liga BetPlay 2021-I. El clásico entre Atlético Nacional y América de Cali será uno de ellos.

El compromiso que se disputará en el estadio Atanasio Girardot entre Verdolagas y Diablos Rojos el próximo domingo a las 8:10 de la noche, contará con la herramienta que contribuirá con el trabajo del árbitro Jorge Guzmán Bonilla, quien será el central del duelo. Así las cosas, el Verde, que en la fecha pasada frente a Once Caldas tuvo una fuerte queja por un supuesto penal que no le pitaron y que no pudieron analizar con el VAR porque no fue de los partidos elegidos para ello, podrá estar tranquilo de que en su casa se impartirá justicia desde las repeticiones de las jugadas dudosas.

Los otros dos choques escogidos fueron Boyacá Chicó vs. Junior FC, que está programado para este sábado a las 8:00 de la noche, en el estadio La Independencia, de Tunja. Y por último, Independiente Santa Fe vs. Deportivo Independiente Medellín, el domingo a las 6:05 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Para el juego de los Ajedrezados y Tiburones, la tecnología le hará acompañamiento al juez Edwin Trujillo Castro y para el enfrentamiento del Cardenal y el Poderoso, será al central Jonathan Ortiz Tonguino.

Con respecto a la fecha 9 del certamen, el VAR tendrá presencia en Jaguares vs. Deportivo Pereira, en el estadio Jaraguay, de Montería; Águilas Doradas vs. La Equidad, en el estadio Alberto Grisales, de Rionegro; y DIM vs. Deportivo Cali, en el estadio Atanasio Girardot.