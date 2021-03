Atlético Nacional: ¿Qué pasó con Sebastián Gómez, Jonatan Álvez y Yerson Candelo?

En la convocatoria de Atlético Nacional para el clásico con Independiente Medellín, llama la atención de esas 3 ausencias. ¿Qué pasó con ellos? Son 18 futbolistas citados y esta vez se quedaron sin lugar.

Más de un hincha de Atlético Nacional empezó a preguntar por ellos, ya que han venido jugando habitualmente. Es más. El fin de semana anterior estuvieron jugando contra Millonarios. Sebastián Gómez y Yerson Candelo fueron titulares. Jonatan Álvez entró en el segundo tiempo. El uruguayo, además, tuvo acción ante Jaguares de Córdoba unos días después.

Ahora no están. El caso de Gómez y Candelo tiene que ver con lo que ya los sacó de aquel duelo: presentan sobrecarga muscular. Y en esta altura de la temporada no se les va a arriesgar. El clásico se jugará sin ellos. Se considera que no hay razón para exponerlos, menos sabiendo que 3 días después se juega en Ibagué ante Deportes Tolima.

Lo de Jonatan Álvez es similar. Es un futbolista de los que más ha jugado en el semestre. Suma 12 presencias en la liga (724 minutos) y 2 en la Copa Libertadores (173 minutos). Entra en la habitual rotación del momento, también pensando en lo que viene.

Sin ellos, los convocados de Atlético Nacional para el clásico:

Arqueros: Aldair Quintana y Kevin Mier.

Defensores: Danovis Banguero, Brayan Córdoba, Yerson Mosquera, Geisson Perea, Emmanuel Olivera y Jonathan Marulanda.

Mediocampistas: Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Michael Chacón, Déinner Quiñones, Vladimir Hernández, Jarlan Barrera y Andrés Andrade.

Delanteros: Álex Castro, Jéfferson Duque y Tomás Ángel.